Google запустила украинскую версию Bard с искусственным интеллектом

Компания Google запустила помощника с искусственным интеллектом Bard на более чем 40 языках, включая украинский, арабский, китайский, немецкий и испанский, сообщает Лига.net.

В Bard можно задавать вопросы и слушать ответы на них голосом, настраивать ответы – изменять тон и стиль на пять разных вариантов: простой, длинный, короткий, профессиональный или обычный.

К ассистенту также добавили больше возможностей для экспорта кода. Это новая функция, которая позволяет экспортировать код Python в Replit (в дополнение к Google Colab).

В запросах к Bard можно использовать инструмент Google Объектив.