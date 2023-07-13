На Харьковщине погибло более 2 тысяч гражданских из-за войны

С начала полномасштабной войны России против Украины на Харьковщине погибло по меньшей мере 2038 гражданских, из них 77 – дети.﻿﻿ Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Украинская правда.

"По состоянию на начало июля, на Харьковщине погибли 2038 гражданских жителей, из них 77 - дети. Ранения получили почти 3 тысячи, в том числе 240 детей" , - заявил Синегубов.

Он добавил, что под оккупацией остаются 29 населенных пунктов на Купянщине и 5-10-километровая зона на северном направлении, куда украинская сторона не имеет доступа. Поэтому количество погибших может быть больше.

Кроме того, ОВА располагает информацией о массовых захоронениях украинских гражданских и военных.