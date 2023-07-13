В ВСУ рассказали, есть ли обострение на Лимано-Купянском направлении

На Лимано-Купянском направлении продолжаются тяжелые бои и артиллерийские дуэли. Однако пока на указанном направлении не наблюдается значительное обострение, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Он прокомментировал заявления аналитиков о вероятном обострении на Лимано-Купянском направлении, которое может произойти в ближайшее время. Он отметил, что пока там продолжаются бои, оккупанты бросают в бой регулярные войска и наемников.

"Противник там скапливает достаточно мощную группировку из Воздушно-десантных подразделений, пехотных подразделений. Также это как такие главные ударные подразделения, а также как усиление - это боевой армейский резерв, территориальные войска, некоторые ЧВК небольшие типа "Ветераны" или штурмовые роты "Шторм- Z", набранные из криминала" , - отметил спикер.

Он добавил, что Лимано-Купянское направление остается лидером по артиллерийским ударам. Оккупанты за последние сутки 665 раз обстреляли позиции украинских войск. Также россияне трижды пытались штурмовать: дважды возле Новоселовского, один раз возле Белогоровки. Штурмы были отбиты.

"Там проходят бои (возле Белогоровки, - ред.). Ситуация контролируемая. Враг неоднократно пытался прорвать наши позиции, все эти попытки оказались неудачными" , - подчеркнул Череватый.

По его словам, командование украинских Сил обороны контролирует ситуацию в Луганской области, а попытки оккупантов продвинуться отражаются.