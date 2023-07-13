Депутат Рады от ОПЗЖ Плачкова решила сложить мандат

Татьяна Плачкова, избранная в Верховную Раду от запрещенной пророссийской политической партии "Оппозиционная платформа – При жизни", написала заявление о сложении депутатских полномочий, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте парламента.

"Согласно пункту 1 части второй статьи 81 Конституции Украины и пункту 1 части первой статьи 4 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" и ввиду семейных обстоятельств сообщаю о сложении полномочий народного депутата Украины" , – говорится в заявлении Плачковой.

Ранее сообщалось, что парламент уже досрочно прекратил депутатские полномочия Игоря Абрамовича, Ильи Кивы, Юлии Левочкиной, Вадима Новинского, Наталии Королевской, Юрия Солода и Олега Волошина, избранных от запрещенной политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Они написали заявления о составлении мандатов.

Также по собственному заявлению прекращены полномочия пророссийского депутата Андрея Аксенова, победившего в 2021 году на довыборах в ВР в 50 округе в Донецкой области (баллотировался от партии "Порядок").

Кроме того, Верховная Рада прекратила полномочия народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука, Тараса Козака и Рената Кузьмина, которые были предварительно лишены гражданства Украины.