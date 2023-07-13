В САП сократили прокурора, который вел дело экс-главы Верховного суда

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сократили должность Александра Омельченко, который занимался делом экс-главы Верховного суда Всеволода Князева, сообщает Укринформ.

"О том, что я уже не работаю в САП, я узнал 3 июля, когда вышел на работу. Перед этим, 30 июня, я был в отпуске один день. Меня ознакомили с приказом о том, что должность начальника первого отдела сокращена и в то же время создана новая должность - начальника первого отдела - заместителя начальника управления поддержания публичного обвинения и представительства в суде САП, хотя такая должность законом не предусмотрена.

Произошло сокращение должности начальника первого отдела и сразу же появилась вакансия начальника первого отдела - заместителя начальника управления поддержания публичного обвинения и представительства в суде САП. По сути, это никакое не сокращение, а просто меня лишили должности" , - заявил прокурор.

Свое увольнение Омельченко связывает с конфликтом с главой САП Александром Клименко "по поводу определенных разногласий в понимании проведения процессуального действия по делу Князева".

"До этого каких-либо нареканий и претензий к моей работе не было. Оснований для сокращения должности также не было, поскольку у нас 11 прокуроров мобилизованы, и ощущается нехватка кадров" , - отметил он.

Прокурор считает, что в САП произошло не сокращение, а лишение его должности.

В связи с этим Омельченко обратился в Совет прокуроров с сообщением об угрозе независимости прокурора.

На вопрос, кто сейчас проводит процессуальное руководство по делу Князева, Омельченко отметил: группа прокуроров, которые вместе с ним работали над этим производством