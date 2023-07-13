В ВСУ показали, как работают по оккупантам на самоходных артустановках Caesar

Артиллеристы Десантно-штурмовых войск показали огневую работу самоходной артиллерийской установки Caesar по позициям российских захватчиков. По словам украинских воинов, эта САУ удобна и легка в использовании, сообщает Лига.net.

Военные рассказали, что Caesar обладает высокой проходимостью и скорострельностью, хорошей маневренностью, на себе несет боекомплект в количестве 36 снарядов.

Военнослужащий Юрий с позывным "Зверь" рассказал, как он и его собратья используют САУ в битве против оккупантов.

"Когда мы начинаем выезжать на огневую позицию, нам дают Х, У (координаты, - Ред.) и высоту, говорят, какой снаряд, заряд и взрыватель мы будем использовать, количество этих снарядов, и на этом этапе мы нажимаем кнопку "Подтвердить", и передаем на внешний аппарат эту информацию" , - сказал он, добавив, что эта САУ для него легка и комфортна в использовании.

Caesar — французская 155-мм самоходная артиллерийская установка, предназначенная для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, дзотов, а также для обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.