В Польше появится первая атомная электростанция

Министерство климата и окружающей среды Польши дало разрешение на строительство первой в стране атомной станции. Строительством будет заниматься частная компания Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), сообщает Новое время.

Министерство решило, что инвестиции в АЭС соответствуют общественным интересам и энергетической политике государства, а также целям климатической политики Европейского Союза.

АЭС разместят в Померании, чтобы компенсировать рост спроса на электроэнергию, диверсифицировать источники энергии и тому подобное. АЭС будут строить на базе американской технологии реакторов AP1000. Строительство электростанции должно начаться в 2026 году, а первый реактор появится в 2033 году.

Решение поддерживают 86% поляков. Более 70% хотели бы, чтобы АЭС построили вблизи места их проживания.

Ранее правительство Польши и компания Westinghouse Electric Company подписали соглашение о сотрудничестве в предпроектной подготовке строительства первой АЭС в стране.