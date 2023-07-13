Нацбанк улучшил прогноз потерь банков из-за войны

Нацбанк изменил свой прогноз по "военным" потерям банковской системы в стороне улучшения - с 30% до 20% от довоенного кредитного портфеля. Это подтвердила первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, сообщает Зеркало недели.

По ее словам, обновление прогноза произошло благодаря тому, что пессимистический сценарий с роковыми последствиями для экономики от энергетического террора не реализовался, а ситуация с безопасностью благодаря ВСУ достаточно стабильна.

"Когда мы прогнозировали прирост NPL (неработающих кредитов – ред.) на 30% кредитного портфеля, то принимали во внимание результаты энергетического террора. Тогда мы ожидали, что дефицит электроэнергии сохранится, что повлияет на объемы производства и снизит потребление" , - пояснила Рожкова.

Кредиты, которые не обслуживаются, по которым утраченные залоги или мощности или мощности расположены там, где идут бои или на временно оккупированных территориях, банки зарезервировали еще в 2022 году.