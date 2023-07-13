ВСУ о наступлении под Бахмутом: Боевики Кадырова ничего не показали

Вооруженные Силы Украины делают все возможное, чтобы взять под контроль господствующие высоты в районе Бахмута. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона, сообщает Лига.net.

По его словам, украинские воины имеют частичный успех на южном фланге в районе Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах.

"Инициатива в руках Сил обороны, продолжается ежедневная боевая работа, шаг за шагом, максимально сохраняя личный состав. Делаем все, чтобы взять высоты. Противник оказывает ожесточенное сопротивление" , — сказал Череватый.

За сутки в районе Бахмута было 538 обстрелов, два авианалета, пять боевых столкновений. Россияне потеряли 71 человека убитыми, 141 ранеными, четыре танка, боевую машину десанта, реактивную систему "Град", две пушки, две самоходных артиллерийские установки "Гиацинт-С", комплекс "Муром-М" и пять БПЛА.

Он подтвердил, что в районе Клещеевки были замечены боевики Рамзана Кадырова.