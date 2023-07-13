Экоактивисты заблокировали работу двух крупных аэропортов в Германии

Климатические активисты, называющие себя "Последним поколением", в четверг с шести утра по местному времени заблокировали работу двух крупных немецких аэропортов в Гамбурге и Дюссельдорфе, проникнув на взлетно-посадочные полосы, сообщает Лига.Бизнес.

"Мы протестуем против отсутствия планирования со стороны правительства и нарушения закона в условиях климатического кризиса", – говорится в заявлении протестующих в Twitter.

Они объяснили, чтобы избрали аэропорты местом для протеста из-за выбросов авиационного сектора. Активисты заявили, что выступают против поддерживаемого государственными дотациями авиатранспорта, что, по их мнению, способствует климатической катастрофе.

Фото: twitter.com/AufstandLastGen

Акция протеста экоактивистов привела к отмене десятков рейсов, и пока неизвестно, когда полеты смогут возобновиться в нормальном режиме.

"Полеты прекращены из соображений безопасности из-за проникновения на территорию аэропорта посторонних лиц", – сообщил Гамбургский аэропорт в Twitter.

Похожее заявление опубликовал аэропорт в Дюссельдорфе, один из самых больших в Германии. "Около 5:50 утра несколько человек проникли в летную зону и приклеились скотчем к земле. Северную взлетно-посадочную полосу освободили около 7:30, полеты возобновились в ограниченном объеме", – говорится в комментарии аэропорта.