Нидерланды присоединятся к гарантиям безопасности для Украины от G7 — МИД
Нидерланды решили поддержать декларацию по гарантиям безопасности для Украины, которую вчера на саммите НАТО согласовали лидеры "Большой семерки", пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.
Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.
"Я приветствую декларацию G7 о поддержке Украины, включая объявленные меры безопасности. Нидерланды присоединятся к этой инициативе и будут способствовать этим механизмам безопасности для Украины в тесной координации с международными партнерами", - написал министр.
Напомним, вчера, 12 июля, во время саммита НАТО лидеры стран "Большой семерки" согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Она предусматривает долгосрочную поддержку безопасности и экономической сферы для нашей страны.
Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия также решили поддержать декларацию по гарантиям безопасности для Украины, которую согласовали лидеры "Большой семерки".