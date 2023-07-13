Нидерланды присоединятся к гарантиям безопасности для Украины от G7 — МИД

Нидерланды решили поддержать декларацию по гарантиям безопасности для Украины, которую вчера на саммите НАТО согласовали лидеры "Большой семерки", пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

"Я приветствую декларацию G7 о поддержке Украины, включая объявленные меры безопасности. Нидерланды присоединятся к этой инициативе и будут способствовать этим механизмам безопасности для Украины в тесной координации с международными партнерами" , - написал министр.

Напомним, вчера, 12 июля, во время саммита НАТО лидеры стран "Большой семерки" согласовали﻿ декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Она предусматривает долгосрочную поддержку безопасности и экономической сферы для нашей страны.

Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия также решили поддержать﻿ декларацию по гарантиям безопасности для Украины, которую согласовали лидеры "Большой семерки".