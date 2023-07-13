Остин уверен в членстве Украины в НАТО после войны

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что "не сомневается" в том, что после завершения развязанной Россией войны Украина станет членом НАТО, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в интервью CNN.

"Мы слышали, что почти каждая страна в этой комнате сказала то же самое" , – отметил Остин в Вильнюсе после завершения саммита НАТО.

Глава Пентагона добавил, что Украине "еще есть над чем работать", чтобы соответствовать стандартам НАТО.

По его словам, хотя "мы делаем эту работу сейчас, когда они ведут эту войну, нужно сделать еще больше для того, чтобы они имели полный комплекс возможностей".