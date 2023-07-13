Байден получил от саммита НАТО почти все, что хотел — CNN

Президент Джо Байден получил от саммита НАТО почти все, что хотел. Президент Украины Владимир Зеленский достиг звезд и Луны, обеспечив постоянный канал вооружения в далеком будущем от стран G7, однако не смог получить гарантию коллективной обороны, которую дало бы членство в НАТО, пишет Стивен Коллинсон в аналитике для CNN, сообщает Зеркало недели.

Россия осознала свою стратегическую и военную неудачу, но, безусловно, будет рассматривать институционализацию поддержки Украины как подтверждение своих подозрений относительно Запада.

Встреча, организованная бывшим советским вассалом, чей статус в НАТО обеспечил свободу, независимость и процветание, к которым Зеленский стремится для своей страны, была омрачена страданиями украинского народа.

«То, как они действуют, напоминает что-то с 14 века» , – сказал Байден, прищурив глаза, недоверчиво глядя на нападение россиян на мирных жителей.

Зеленский, прибывший на саммит как гость, остался разочарованным из-за нежелания альянса предоставить ему сроки для членства в НАТО, тем не менее контекстуализировал, что означает помощь США и Запада, в трогательных замечаниях в адрес Байдена.

«Вы тратите эти деньги на наши жизни. И я думаю, что мы спасаем жизни для Европы и всего мира» , – сказал Зеленский Байдену.

Чего достиг саммит

Саммит завершился в среду совместным заявлением лидеров G7 по обсуждению странами долгосрочных двусторонних обязательств по безопасности для Украины, развитию ее наземной, морской и противовоздушной обороны для сдерживания будущих атак России. Этот шаг является промежуточным мероприятием, направленным на подготовку Украины к моменту, когда она сможет присоединиться к НАТО и наслаждаться зонтиком «нападение на одного – это атака на всех», которым пользуются ее члены – момента, который Альянсу еще предстоит определить.

Зеленский прибыл на саммит, назвав абсурдом отказ блока предложить временные рамки. Однако Байден настаивал, что предоставление членства будет означать, что страны НАТО будут вынуждены начать войну против России – катастрофическую эскалацию, которой он отчаянно пытался избежать.

И хотя лидеры облегчили путь для окончательного членства Украины, они отложили судьбоносное геополитическое решение, возможно для своих преемников, заявив, что Киев еще должен выполнить экономические и политические условия для вступления.

Другим знаковым моментом саммита стала внезапная отмена Турцией своего вето на членство Швеции, которая станет 32-м членом альянса – после месяцев закулисной дипломатии администрации Байдена за границей и в Конгрессе США.

Позже в среду президент намерен объявить о расширении Альянса после вторжения в Украину, что является значительной частью его наследия, во время поездки с визитом в Финляндию, которая тоже недавно стала членом НАТО. Два скандинавских соседа отвергли десятилетия своего пребывания в тени Москвы, чтобы подать заявку на членство в НАТО, почувствовав угрозу из-за попытки Путина переписать карту Европы после холодной войны. Вступление Финляндии показывает, что вторжение дало Путину обратный эффект на более широкой континентальной арене, поставив НАТО на границу с Россией длиной в сотни миль.

Как Байден контролировал саммит

Байден, важнейший лидер НАТО, шел на саммит, полон решимости поддерживать баланс, усиливая поддержку Западом борьбы Украины за существование и избегая при этом вспышки войны с Россией, ядерной сверхдержавой. Ему также нужно было напомнить американцам, почему налогоплательщики и дальше должны предоставлять миллиарды долларов Киеву, что становится проблемой кампании 2024 года. И перед тем, как оставить Литву, он предупредил Путина, что саммит является доказательством того, что Западный альянс не поколеблется.

«Когда Путин из-за своей жажды земель и власти развязал свою жестокую войну против Украины, он бился об заклад, что НАТО распадется… он думал, что наше единство разобьется во время первого испытания. Он считал, что демократические лидеры будут слабы. Но он рассчитал неправильно» , — сказал Байден, выступая в Вильнюсском университете.

Перед отъездом президент США в интервью CNN сказал, что членство Украины сейчас невозможно, учитывая войну с Россией. Но он также сказал Зеленскому в среду, что понимает, насколько тяжелыми могут показаться условия Запада, учитывая ужас, который происходит в Украине.

«Я могу только представить ваше разочарование» , — сказал Байден.

Вовлечение стран G7 в постоянный поток оружия в Украину было креативным решением для удовлетворения ее будущих потребностей, в то же время преодолев ограничения на более тесные отношения между Киевом и НАТО. Если эта схема будет реализована, она может фактически сделать Украину вооруженным Западом авангардом, который может формально не быть в НАТО, но все равно будет стержнем его передовой позиции в Европе. Уверенность, которую предлагает перспектива долгосрочных оборонных закупок, может стимулировать расширение оборонной промышленности в Европе и США и облегчить кризис в поставках Украине достаточного количества боеприпасов.

Иронично, что G7 была G8, пока Россию не выгнали из группы из-за ее вторжения в Крым в 2014 году, и теперь она станет организацией, которая сможет превратить Украину в современное оборонное государство в будущем.

Соглашение G7 также в определенной степени закрепляет приверженность лидеров США и союзников Украине в последующие годы и усложняет отмену политики Байдена. Украине следует беспокоиться, что потенциальный будущий президент США Дональд Трамп может уменьшить поддержку страны США.

Экс-вице-президент Трампа Майк Пенс, например, предупредил во вторник на CNN, что обещание его бывшего босса прекратить войну за 24 часа можно выполнить только дав Владимиру Путину то, что он хочет.

Хотя критики могут жаловаться на то, что администрация делает слишком мало для помощи Украине – или, по мнению некоторых консерваторов, слишком много – саммит подчеркнул комфортное положение Байдена на мировой арене, даже если это не отражается на его рейтингах одобрения.

Решение 80-летнего президента пропустить ужин лидеров во вторник снова привлекло внимание к его преклонному возрасту, что является насущным вопросом в президентской гонке 2024 года.

Однако президентская модерация саммита для достижения целей США продемонстрировала значительное дипломатическое мастерство и скрыла разногласия – в частности, относительно Швеции и желания некоторых восточноевропейских членов предложить Украине более быстрый путь к членству.

Его опыт на Капитолийском холме и выбор бывшего сенатора-республиканца Джеффа Флейка послом США в Анкаре, который провел работу по преодолению беспокойства Конгресса по поводу продажи истребителей F-16 Турции, может стать ключом вступления Швеции в НАТО. Понимание президентом политических сил, которые влияют на других лидеров, также было заметно, когда он дважды публично похвалил премьер-министра Японии Фумио Кишиду за подписание программы помощи Украине G7.

Еще до возвращения он получил хорошие новости из дома: увеличение инфляции в США в июне уменьшилось до 3%, что повысило его надежду нейтрализовать атаки Республиканской партии по «байденфляции».

Украина одержала незначительную победу

Зеленский ворвался в Вильнюс в типичном стиле, используя моральное давление и давление СМИ, чтобы надавить на лидеров НАТО для выполнения ими своих гарантий. Его тон мог оскорбить иностранных лидеров, которые дома сталкиваются с вопросами финансирования украинского сопротивления.

Тем не менее, пылкость Зеленского понятна, поскольку у него не просто эмоциональный электорат, который следует успокоить. Его войска ведут кровопролитные битвы, в которых жизненно важен моральный дух, а давно спланированное наступление движется медленнее, чем надеялись.

Атакам подвергаются и мирные жители. К примеру, в среду Россия отметила саммит НАТО авиаударами по Киевской области.

Тем не менее, тактика Зеленского нацеливаться высоко и выжимать из Запада все, что возможно, вероятно снова сработала в виде программы G7.

Вероятность вспышки напряженности из-за того, что именно НАТО готов предложить Украине, привела к напряженному разговору между советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и украинской активисткой Дарией Каленюк в Вильнюсе.

«Посоветуйте, пожалуйста, что сказать сыну? Что президент Байден и НАТО не пригласили Украину в НАТО, потому что они боятся России? – спросила Каленюк.

Салливан, в свою очередь, ответил, что американцы заслуживают признательности за поддержку Украины, и отверг вопрос о мотивах Байдена.

Впрочем, в конце дня Зеленский заявил о «значительной победе в сфере безопасности». Он назвал помощь G7 «гарантиями безопасности», хотя точнее ее можно было бы описать как обязательства по безопасности, поскольку ей не хватает определенности требований договора НАТО.

Однако западные лидеры знают, что вскоре их неутомимый украинский коллега попросит больше. Постоянное давление уже неоднократно демонтировало их красные линии и способствовало передаче Украине высокотехнологичных систем вооружений, танков и даже перспектив на получение истребителей F-16 для продолжения ведения боевых действий.

Стоимость «исправления» путинской Украины

Вступление Швеции в НАТО и укрепление долгосрочной поддержки Украины G7 ослабили стратегическую позицию России. Несмотря на это, риск войны против Москвы, включая скрытое признание ее ядерного арсенала, все еще сдерживает то, насколько далеко и быстро Байден готов зайти, чтобы привести Украину в Западный клуб.

Россия подыграла этим опасениям: спикер Кремля Дмитрий Песков осудил саммит за его «выраженную, концентрированную антироссийскую сущность» и пожаловался, что к Москве относятся как к врагу, а не как к сопернику.

Лидеры НАТО имеют основания для волнений по поводу того, даст ли обновленная перспектива членства Украины в альянсе – даже без определенной даты – России новый стимул для того, чтобы война никогда не закончилась официальным мирным соглашением.

И никто в правительстве США не питает иллюзий относительно вероятности отказа Путина от своих незаконных претензий на Украину, по крайней мере, пока он еще у власти.

Директор ЦРУ Уильям Бернс на форуме в Дитчли-Парке в Великобритании в начале этого месяца заявил, что провел большую часть последних двух десятилетий, пытаясь понять и противостоять «воспламеняющейся комбинации обиды, амбиций и незащищенности, которую олицетворяет Путин».