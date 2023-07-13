Средняя пенсия в Украине за полгода выросла почти на 15% — ПФУ

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 июля 2023 года. Средний размер пенсии за полгода вырос на 688,85 гривен или на 14,9% до 5 311,44 гривен, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным ПФУ, количество пенсионеров за последние шесть месяцев сократилось на 135 585 человек до 10 552 336.

При этом инфляция в Украине с начала 2023 года составила 4,6%.

В Украине с 1 марта проведена индексация пенсий и повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры увеличения пенсии могли быть не менее 100 и не более 1500 гривен.

По данным ПФУ, всего с 1 марта перерасчитано 10,5 млн пенсий, средний размер повышения - 579,10 гривен.

За 2022 год средний размер пенсии вырос на 631,06 гривен или на 15,8% до 4 622,59 гривен. Годовая инфляция составила 26,6%.