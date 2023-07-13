Декоммунизация "Родины-матери": регулятор выдал разрешение на замену герба

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАМ) 13 июля выдала разрешение на ремонт щита монумента "Родина-мать" в Киеве.﻿ Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, сообщает Экономическая правда.

"Проектными решениями предусматривается устройство Тризуба на щите монумента, который соответствует изображению на малом Государственном Гербе Украины. Трезубец заменит старый советский герб" , - пояснили в министерстве.

Заказчик строительства - Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Ожидается, что работы стартуют в ближайшем будущем.

Монумент "Родины-мать" сооружен в 1981 году, является памятником науки и техники местного значения. Монумент считается самой высокой монументальной скульптурой в Европе.