Российский корабль прибыл на Кубу: страны возрождают связи — CNN

Учебный корабль флота РФ "Перекоп" с российскими курсантами прибыл на Кубу. Находясь там с четырехдневным визитом, моряки РФ проведут широкий спектр мероприятий, а представители общественности Кубы будут иметь возможность осмотреть корабль. Это первый официальный визит российского военного корабля на Кубу за последние годы - и еще один признак возобновления отношений между двумя союзниками времен "холодной войны", пишет CNN, сообщает Зеркало недели.

В то время как вторжение в Украину приводит к международной изоляции РФ, правительство Кубы все чаще выступает в защиту Москвы.

"Мы осуждаем, мы отвергаем расширение НАТО к границам России" , - заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Он также раскритиковал экономические санкции США против РФ, в то же время объявив о российских "проектах сотрудничества и взаимодействия" на Кубе. Обе страны также сообщили о ряде соглашений и обменялись визитами делегаций высокого уровня.

Соглашения включают в себя разрешение России арендовать землю на Кубе на срок до 30 лет, развивать прибрежные туристические объекты вблизи Гаваны, открыть супермаркет с российскими продуктами и поставлять на остров крайне необходимое топливо.

По словам старшего научного сотрудника Института энергетики Техасского университета Хорхе Р. Пиньона, с начала войны Россия отправила на Кубу больше нефти, чем когда-либо со времен распада СССР. В 2023 году РФ поставила нефти примерно на 167 миллионов долларов.

В этом году нефть стала решающим спасательным кругом для находящейся в затруднительном финансовом положении Кубы, поскольку дефицит топлива привел к многодневным очередям на заправку автомобилей.

Восстановление связей

На протяжении большей части холодной войны Куба и Советский Союз поддерживали глубокие связи. СССР отправил на остров тысячи дипломатов, шпионов и военных советников.

Но после распада Советского Союза Куба потеряла своего главного торгового партнера и вошла в глубокую экономическую депрессию. С того времени жители островного государства относятся к своей прежней близости с РФ либо с глубокой ностальгией, либо с презрением.

Возобновление отношений привело к тому, что некоторые аналитики начали сетовать на упущенную возможность для США.

В то время как бывший президент Штатов Барак Обама возобновил дипломатические отношения с Кубой и ослабил экономические санкции, его преемник Дональд Трамп отменил значительную часть этих достижений. Нынешний президент Джо Байден в большинстве своем сохранил санкции времен Трампа, требуя от Кубы освободить заключенных, задержанных за участие в массовых протестах два года назад.

"Кажется, что при Трампе, а за ним и при Байдене, США практически уступили поле. Состоялось очень скромное ослабление санкций, в основном по гуманитарным соображениям, а также открытие поездок, денежных переводов, пополнение штата посольства и консульства, но мы видим Белый дом, который в других вопросах не занимается Кубой" , - сказал исполнительный директор исследовательской группы, которая способствует большему взаимодействию между США и Кубой, Рик Эрреро.

Однако главный дипломат США в Гаване сказал, что усиление российского присутствия на Кубе пока остается только на словах.

"Между сказанным и сделанным лежит большая пропасть" , - подчеркнул временный поверенный в делах посольства США в Гаване Бенджамин Зифф.

По его словам, пока нет никаких доказательств усиления российского влияния на Кубе.

Россияне – не единственные, кто демонстрирует военную мощь в регионе. Во вторник, 12 июля, правительство Кубы раскритиковало США за трехдневный визит атомной подводной лодки в американскую военно-морскую базу в Гуантанамо, назвав это "провокационной эскалацией". Восток и Запад, похоже, все еще соперничают за то, кто будет иметь большее влияние на этот остров.

Несмотря на высокую цену войны против Украины и экономические санкции, российские чиновники заявляют о своей приверженности Кубе.