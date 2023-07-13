РФ удерживает в сети тюрем тысячи мирных украинцев — расследование AP

Тысячи гражданских украинцев содержатся под стражей в России и на временно оккупированных территориях, в разных местах – от недавно построенных тюрем до удушливого подвала. Большинство из них не имеют никакого статуса по российскому законодательству. И РФ планирует построить еще десятки тюрем для этого, согласно документу, полученному Associated Press, сообщает Зеркало недели.

В частности, в январском документе российского правительства изложены планы по созданию 25 новых колоний и шести других центров содержания под стражей на временно оккупированных территориях Украины до 2026 года.

Кроме того, в мае глава Кремля Владимир Путин подписал указ, позволяющий России отправлять людей с территорий с военным положением, к которым относятся временно оккупированные территории Украины, в регионы, где его нет, например, в Россию. Это облегчает депортацию украинцев, сопротивляющихся российской оккупации, вглубь РФ на неопределенный срок.

Многие гражданские задерживаются за такие "правонарушения", как использование украинского языка или просто пребывание во временно оккупированном регионе, и часто удерживаются без предъявления обвинений. Кого-то россияне называют террористами и боевиками, которые "сопротивляются специальной военной операции". Сотни людей военные РФ используют для принудительного труда, в частности заставляют рыть окопы и другие укрепления, а также могилы для массовых захоронений.

Пытки в таких местах - рутина, включая удары электрическим током, избиения, имитацию удушения. Многие бывшие пленники рассказали AP, что были свидетелями смертей.

Россия же вообще не признает, что удерживает гражданских, не говоря уже о причинах, по которым она это делает. Но такие пленники для РФ могут стать будущими разменными монетами в обмене на российских солдат. В ООН говорят о доказательствах того, что гражданские используются как живые щиты вблизи линии фронта.

AP пообщалось с десятками человек, в том числе с 20 бывшими задержанными, а также бывшими военнопленными, семьями более десятка находящихся под стражей мирных граждан двумя офицерами украинской разведки и представителем правительства. Их рассказы, а также спутниковые снимки, социальные сети, правительственные документы и копии писем, предоставленные Красным Крестом, подтверждают широкомасштабную российскую систему задержания и жестокого обращения с гражданскими, что является прямым нарушением Женевских конвенций.

Некоторых гражданских россияне удерживали несколько дней или недель, тогда как другие пропали без вести более года назад. Почти все освобожденные утверждали, что подвергались пыткам или были свидетелями пыток, и большинство рассказывали, что их перевозили из одного места в другое без объяснения причин.

"Это бизнес на торговле людьми. Если мы не будем об этом говорить и молчать, то завтра там может оказаться кто угодно - мой сосед, знакомый, ребенок" , - сказала Елена Ягупова, которую захватчики заставляли рыть окопы для войск РФ на Запорожье.

Россияне используют не менее 40 мест для заключения гражданских украинцев в России и Беларуси, а также 63 импровизированных и "официальных" тюрьмы на временно оккупированной территории Украины, согласно карте AP, созданной на основе данных бывших пленных, Медийной инициативы за права человека и правозащитной группы Gulagu.net. В недавнем докладе ООН говорится в общей сложности о 37 таких объектах в России и Беларуси и 125 - во временно оккупированной Украине.

В некоторых из них содержатся российские заключенные, обвиняемые или осужденные за разные преступления. Другие, импровизированные тюрьмы, находятся вблизи линии фронта, и AP задокументировало два места, где, по словам бывших заключенных, украинцев заставляли рыть окопы.

Теневой характер системы усложняет определение точного количества находящихся в заключении гражданских. Правительство Украины смогло подтвердить юридические данные несколько более тысячи человек, против которых россияне предъявили обвинения.

По словам российского правозащитника, основателя Gulagu.net Владимира Осечкина, по меньшей мере четыре тысячи гражданских содержатся в России и еще столько же разбросаны по временно оккупированным территориям. Осечкин показал AP российский документ, датированный 2022 годом, в котором говорится, что 119 человек, "выступавших против специальной военной операции", были перевезены самолетом в главную тюремную колонию в Воронежской области РФ. Многие украинцы, позже освобожденные, также рассказывали о непонятных перевозках самолетами.

В общей сложности украинское правительство считает, что около десяти тысяч гражданских могли быть задержаны, по словам представителя Украины Александра Кононеко, на основе сообщений от близких, а также интервью с некоторыми гражданскими после освобождения и сотнями украинских солдат, возвращенных в результате обмена пленными. В июне Украина заявила, что на подконтрольную Украине территорию смогли вернуть из российского заключения около 150 гражданских. Между тем россияне отрицают, что удерживают мирных граждан.

"Они говорят: "У нас нет этих людей, это вы лжете" , - отмечает Кононеко.

Разыскивать мирных жителей, находящихся под стражей в России, очень тяжело.

Количество задержанных гражданских стремительно росло в течение войны. В первой волне в начале полномасштабного вторжения российские войска вошли со списками активистов, проукраинских общественных лидеров и ветеранов. Мэра Мелитополя Ивана Федорова задержали, когда российские войска получили контроль над его городом, но через неделю обменяли на девять российских солдат, рассказал он.

Затем захватчики сосредоточились на учителях и врачах, которые отказывались работать с оккупационной "властью". Но сегодня причины для задержания людей столь просты, как привязывание к велосипеду ленты в сине-желтых цветах.

"Сейчас нет никакой логики" , – сказал Федоров.

По оценкам Федорова, только в его городе удерживаются около 500 гражданских украинцев - эти цифры подтвердили многие люди, опрошенные AP.

Представитель украинской разведки, говоривший на условиях анонимности, заявил, что страх России перед диссидентами стал "патологическим" с минувшей осени, поскольку оккупанты готовились к контрнаступлению Украины.

AP видело многочисленные объявления об исчезновении без вести, размещенных в социальных сетях. В сообщениях, написанных на украинском языке, описываются задержание под дулом пистолета дома и на улице.

Женевские конвенции запрещают произвольное задержание или принудительную депортацию гражданских и утверждают, что пленным должно быть позволено общаться с близкими, получить адвоката и обжаловать предъявленные против них обвинения.

Сотни мирных людей оказываются в местах, которые, возможно, даже опаснее тюрьмы: в окопах временно оккупированной территории Украины. Там они вынуждены строить защиту для российских солдат, по словам многих людей, которым удалось вернуться из плена.

Россияне задерживают гражданских вместе с солдатами. Кого-то могут задержать даже случайно, наугад.

Пытки были постоянным явлением, независимо от того, была ли информация, которую нужно было получить, по словам бывшего пленного, с которым пообщалось AP. В июньском докладе ООН указывается, что 91% заключенных рассказывали о пытках и жестоком обращении.

На временно оккупированных территориях все освобожденные гражданские, опрошенные AP, рассказывали о переполненных комнатах и камерах, заранее подготовленных орудиях пыток, аккуратно сложенной рядом с офисными стульями лентой для связывания рук и ног, а также о неоднократных допросах ФСБ.

Вместе с физическими пытками россияне применяли и психологическое насилие. В частности, они принуждали пленных учить куплет за куплетом гимн РФ и другие патриотические песни.