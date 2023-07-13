В случае аварии на ЗАЭС готовы по меньшей мере 190 медучреждений — Кузин

В Украине по меньшей мере 190 медучреждений законтрактовано по пакету реагирования на чрезвычайные ситуации и готово принимать пациентов в случае радиационной аварии на Запорожской АЭС, сообщает Укринформ.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"У нас есть по меньшей мере 190 больниц, которые законтрактованы по пакету НСЗУ "Готовность к чрезвычайным ситуациям". Эти больницы законтрактованы уже второй год, раньше это был пакет по COVID-19, теперь это пакет готовности к чрезвычайным ситуациям. Он предусматривает, что медучреждение готово для реагирования на химические, биологические, радиационные, ядерные риски.

Для него установлен минимальный перечень лекарственных средств для оказания медпомощи тем пациентам, которые поступают или могут поступать в такое заведение. Выбор этих медучреждений, контрактирование и работа привязаны к соответствующей территории, чтобы госпитализировать туда тех пациентов, которые могут появляться в случае как применения оружия массового поражения, так и в случае той или иной аварии" , - сказал Кузин.

По его словам, эти медучреждения сейчас дополнительно снабжаются соответствующими медицинскими изделиями, средствами индивидуальной защиты, в том числе и за счет гуманитарной помощи, которую получает Украина.

Также эти больницы и их персонал привлекаются к обучению и отработке определенных механизмов и алгоритмов взаимодействия с другими учреждениями в случае чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, проводятся обучение медработников особенностям оказания медпомощи в случае радиационных, ядерных, химических или биологических угроз.

Как отметил замминистра, на уровне каждой области утверждены маршруты пациентов, по которым они будут направляться в случае угрозы.

Относительно того, в каких случаях в такие медучреждения будут госпитализированы пациенты, Игорь Кузин отметил, что это касается случаев неотложной медицинской помощи при проведении эвакуации или в случаях ургентных состояний.

"В случае гипотетической аварии, если возникает чрезвычайная ситуация, может быть принято решение об эвакуации населения определенной части территории. [...] Заведение здравоохранения, которое является ближайшим и законтрактовано по пакету готовности к ЧС, будет принимать всех пациентов, которые обратились за ургентной медицинской помощью – инфаркты, инсульты, какие-то травмы, которые случились во время эвакуационных мероприятий, которые будут оказываться в полном объеме.

В случае химической угрозы все пациенты, нуждающиеся в неотложной медпомощи, будут госпитализированы в такое медучреждение" , - пояснил замминистра.

В то же время, по его словам, в случае радиационных угроз Минздрав не рассчитывает, что будет значительный приток пациентов в такие больницы.

"Любая степень лучевой болезни не развивается в течение одного-двух дней, а по меньшей мере в течение двух недель. В зависимости от того, какой тип, характер аварии, мы будем понимать, какие больницы нам нужно будет включать для оказания медицинской помощи для пациентов с лучевой болезнью.