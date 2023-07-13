Трамп и Десантис осудили предоставление кассетных боеприпасов Украине

Губернатор Флориды Рон Десантис и экс-президент США Дональд Трамп, которые считаются главными конкурентами за участие в президентских выборах 2024 года от Республиканской партии, выступили против передачи кассетных боеприпасов Украине, сообщает Европейская правда.

По словам Трампа, президент США Джо Байден "не должен тянуть нас дальше к Третьей мировой войне, отправляя кассетные боеприпасы в Украину".

В то же время Десантис, отвечая на вопрос во время "Шоу Гови Карра", поддерживает ли он предоставление кассетных бомб в Украину, заявил, что "не делал бы этого".

"Я думаю, что это может привести к эскалации. В принципе, то, о чем я говорил с самого начала – никакого оружия, которое может привести к атакам внутри России или эскалации конфликта. Мы не можем принимать в этом непосредственное участие" , – отметил Десантис.

"Я не хочу делать ничего, что может привести к эскалации этого конфликта. Я считаю, что сейчас есть пустой чек (то есть такой, куда можно вписать любую сумму на помощь Украине. – Ред.). Нет четкой цели для победы. И это все затягивается и затягивается" , – добавил он.

Десантис также уточнил, что опасность заключается в том, что война с РФ может обостриться или "дойти до того, что это будет длиться годами". Кроме того, политик выразил беспокойство, что поставки оружия Украине могут "уменьшить запасы США и лишить возможности реагировать на потребности во всем мире".