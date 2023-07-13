В Госдепе рассказали о реакции США на критику Зеленского в отношении НАТО

Украина и США остаются друзьями, а отношения между странами крепки как никогда. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан, отвечая на вопрос о реакции Вашингтона на недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о нерешительности НАТО, сообщает Радио Свобода.

"Мы все понимаем, что Зеленский делает все возможное, чтобы защищать свою страну и чтобы у Украины было оружие и помощь. Мы понимаем, что он хочет по максимуму. Была возможность во время встречи Зеленского и Байдена за закрытыми дверями обсудить реальную ситуацию. Я могу сказать , что мы очень хорошие друзья и понимаем друг друга" , – сказала Калан.

Ранее The Washington Post писали, что этим твитом Зеленский якобы разозлил﻿ членов делегации США.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 июля – в первый день саммита НАТО – назвал "беспрецедентным и абсурдным" отсутствие временных рамок для приглашения Украины в НАТО и для ее членства в формулировках, которые готовятся для Вильнюсского саммита Альянса.

Copyright © 2023 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода