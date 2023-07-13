Российская нефть Urals впервые пробила потолок цен

Цена российской нефти марки Urals накануне превысила предельный порог в $60 за баррель, который в рамках санкций установили страны G7, ЕС и Австралия. Стоимость Urals в порту Новороссийск 12 июля составила $60,78 за баррель. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Лига.Бизнес.

Bloomberg считает, что при росте цены выше $60 Москва заявит о своей победе над санкциями стран G7. То есть при превышении предельной цены станет очевидно, что Россия имеет возможность поставлять Urals по всему миру без помощи западных страховщиков и судовладельцев.

При этом агентство отмечает, что цену поддержало именно падение поставок российского сырья на мировой рынок.

"Это неудача для Европы и США, которые разработали политику, чтобы обеспечить поступление достаточного количества нефти в мировую экономику, чтобы предотвратить инфляционный шок, пытаясь при этом уменьшить прибыль для России" , – говорится в публикации.

Рост цены на Urals становится проблемой для некоторых ее покупателей, например для Индии. Россия уже уменьшила скидки на продаваемую в Индию нефть на 87% – до $4 за баррель по сравнению с эталонным сортом Brent. Это в шесть-семь раз меньше, чем год назад, когда скидки достигали $25-30.

В то же время, считает основатель аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари, это может иметь негативный эффект и для Москвы. Ей, вероятно, придется предложить более высокие скидки, чтобы сохранить привлекательность для покупателей в Азии.

"Или посредникам придется сократить свою прибыль" , – добавила Хари.

Министерство финансов США заявило, что внимательно следит за рынком на предмет потенциальных нарушений предельных цен.

Сделки выше $60, при которых не используются услуги коалиции (G7, США и Австралия), не являются нарушением потолка цен, подчеркнуло министерство. Однако Минфин признал, что значительная доля сделок с российской нефтью по-прежнему осуществляется поставщиками коалиции.