"Батькивщина" хочет вынести на референдум вопрос производства каннабиса

"Батькивщина" хочет вынести на референдум вопрос производства каннабиса
Фото: ba.org.ua

Народные депутаты из фракции "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко предложили вынести на всеукраинский референдум вопрос выращивания и производства конопли (каннабиса), сообщает Украинская правда.

Законопроект зарегистрировали 6 народных депутатов, среди которых, кроме Тимошенко, Сергей Евтушок, Григорий Немыря, Анжелика Лабунская, Валерий Дубиль, Константин Бондарев.

Текст проекта закона "О принятии решения о выращивании/производства (культивирования) и другого оборота растений рода конопли (Cannabis) в Украине исключительно через всеукраинский референдум" пока не обнародован.

Ранее Верховная Рада приняла﻿ в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса.

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