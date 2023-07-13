"Батькивщина" хочет вынести на референдум вопрос производства каннабиса
Народные депутаты из фракции "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко предложили вынести на всеукраинский референдум вопрос выращивания и производства конопли (каннабиса), сообщает Украинская правда.
Законопроект зарегистрировали 6 народных депутатов, среди которых, кроме Тимошенко, Сергей Евтушок, Григорий Немыря, Анжелика Лабунская, Валерий Дубиль, Константин Бондарев.
Текст проекта закона "О принятии решения о выращивании/производства (культивирования) и другого оборота растений рода конопли (Cannabis) в Украине исключительно через всеукраинский референдум" пока не обнародован.
Ранее Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса.