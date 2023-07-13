ВСУ: Россияне утром сбросили фугасную бомбу на Змеиный

Российские военные на рассвете 13 июля сбросили фугасную бомбу на остров Змеиный. Об этом сообщили в ОК Юг.

"На рассвете с применением тактической авиации враг атаковал остров Змеиный сбросом фугасной авиабомбы" , - заявили в войсках.

Также тактическую авиацию враг продолжает применять на Бериславщине. В частности, по поселку Казацкое в среду "отработали" управляемыми авиабомбами.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано более 70 артиллерийских обстрелов с расходом более 460 снарядов.

Напомним, 8 июля остров Змеиный посещал президент Владимир Зеленский.