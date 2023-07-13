Сенат Польши принял резолюцию по Волынской трагедии

Верхняя палата парламента Польши (Сенат) в резолюции, принятой в четверг, осудила преступления украинских националистов, а также гитлеровских оккупантов против польского населения в годы Второй мировой войны, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в документе к 80-летию Волынской трагедии и уничтожению гитлеровцами села Михнюв на юге Польши.

"Сенат Республики Польша чествует всех убитых украинскими националистами и немецкими оккупантами, а также чтит их семьи, которые до сих пор заботятся о сохранении памяти о них" , - говорится в резолюции.

Отмечается, что многие жертвы похоронены в безымянных могилах, и им не отдано должное уважение.

"Принципиальное значение имеют эксгумация, надлежащее захоронение и честь памяти всех жертв геноцида на Восточных Крессах (нынешняя территория западной Украины – ред.)" , - говорится в резолюции. ﻿

Сенат РП предостерег от формирования национальной памяти на национализме, отмечая, что в "украинско-польских отношениях не должно быть героизации националистических настроений".

В документе верхняя палата парламента Польши отдала уважение украинцам, более 500 дней борющимся с российским агрессором, защищая Украину и европейские ценности.

"Сенат Польши убежден, что даже самые болезненные дела в прошлом не могут перечеркнуть польско-украинскую общность интересов и ценностей. Сенат Республики Польша поддерживает стремление Украины к полноправному членству как в Североатлантическом альянсе, так и в Европейском Союзе" , - говорится в документе.

Жертвы Волынской трагедии 11 июля отметил﻿ Сейм Польши.

Тема Волынской трагедии одна из самых противоречивых в украинско-польских отношениях. Взгляды Киева и Варшавы на причины, ответственность и количество жертв обеих сторон несколько отличаются. Польская сторона настаивает, что исключительную ответственность за преступления, совершенные в 1943-1945 годах на Волыни, несет украинская сторона, украинская сторона убеждает, что ответственность несут обе стороны, и извинение должно быть взаимным.