В НБУ выступили против отказа от наличных и замены их на цифровые деньги

Национальный банк Украины выступил против идеи отказа Украины от наличной формы денег, озвученной заместителем главы Офиса президента Ростиславом Шурма во время конференции по восстановлению в Лондоне, сообщает Экономическая правда.

"По нашему мнению, полный отказ от наличных расчетов в Украине сегодня невозможен, особенно учитывая военное положение. Ведь в современных условиях граждане должны иметь доступ к наличным, чтобы иметь возможность удовлетворять свои базовые потребности даже при наступлении возможных критических событий (блэкаутов, военных действий и т.п.)" , — отмечают в регуляторе.

Там напоминают, что в соответствии с действующим законодательством, денежные средства в Украине существуют в наличной (в форме денежных знаков) и безналичной (в форме записей на счетах) формах. Обе формы гривны являются законными платежными средствами, принимаемыми всеми лицами без каких-либо ограничений по всей территории Украины.

Вместе с этим в НБУ отмечают, что работают над введением третьей формы гривни — цифровых денег или е-гривни. В отличие от безналичных средств, е-гривни будут существовать в виде кода, а не записей на счетах в банках или небанковских учреждениях.

В настоящее время е-гривни находятся на этапе пилотного проекта. НБУ проводит тестирование как технологической основы электронных денег, так и анализ потенциального влияния запуска е-гривни на макроэкономическую и финансовую стабильность.

"Следует добавить, что решение о целесообразности широкомасштабного выпуска е-гривни в Украине на сегодняшний день не принято. В то же время, Национальный банк будет подходить к вопросу широкомасштабного выпуска собственной цифровой валюты взвешенно и учитывая, в частности, потенциальное влияние от ее внедрения на финансовую систему государства" , — подчеркнули в регуляторе.

Когда цифровые деньги НБУ могут попасть в обращение?

В Нацбанке не спешат с запуском в широкое обращение своих цифровых денег. Хотя в сентябре-декабре 2018 года украинский центробанк был одним из первых в мире, запустивших проект с тестовыми расчетами е-гривнями.

Правда, тогда в рамках пилотного проекта в обращение выпустили лишь 5443 е-гривни, которыми рассчитывались сотрудники самого НБУ, проведя несколько сотен тестовых операций.

В дальнейшем НБУ планирует исследовать, как можно интегрировать цифровые деньги в широкое обращение в Украине и изучать иностранный опыт функционирования цифровых денег. Кроме этого, в Нацбанке хотят проверить гипотезу о возможности программирования цифровых денег.

Окончательное решение относительно того, выпускать ли в обращение цифровые деньги НБУ примет в 2025 году.

"Решение о целесообразности широкомасштабного выпуска е-гривни в Украине будет приниматься по результатам пилотного проекта. Согласно стратегическим документам Национального банка, мы планируем принять такое решение до конца первого квартала 2025 года" , — отметили в Нацбанке.

Может ли е-гривня заменить наличные?

В Нацбанке подчеркивают, что не планируют запрещать наличные расчеты или заменять наличные деньги на цифровые деньги.

"Национальный банк планирует, что е-гривня будет функционировать как дополнение к наличным средствам и средствам, хранящимся на счетах, а не как их заменитель. Национальный банк не имеет целью запрещать использование наличных средств" , — говорится в ответе регулятора на запрос ЭП.

Выбор какой формой денег пользоваться НБУ хочет оставить за гражданами даже после потенциального запуска е-гривни. Подобный подход используется и в ЕС. Там Европейский центральный банк не предоставляет ни наличные, ни безналичные. Выбор формы расчета остается за потребителем, отмечают в Нацбанке.

Справка: по состоянию на 01.07.2023 в наличном обращении в Украине находится наличные деньги на общую сумму 711,9 млрд грн, что на 4,2 млрд грн меньше, чем на начало 2023 года (на 01.01.2023 – 716,1 млрд грн).

Откуда пошли разговоры об отказе от наличных денег?

Во время конференции по восстановлению Украины в Лондоне заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что Украина обсуждает отказ от наличных денег.

"Мы это обсуждаем. Мы хотим быть первой в мире cashless-экономикой" , – заявил Шурма.

Впоследствии, во время пресс-конференции в конце июня, Шурма скорректировал свое заявление, признав, что сиюминутный переход на cashless невозможен. Кроме этого, по его словам, для такого шага Украине для начала нужно провести налоговую реформу и еще одну амнистию капитала.

По словам Шурмы, отказ от наличных денег позволил бы преодолеть коррупцию и уклонение от уплаты налогов, для которых наличные средства являются ключевым элементом.

"Объективно: люди не платят налоги. Если мы посмотрим на структуру того, как получают наши граждане доходы, люди в негосударственном секторе, к сожалению, до 60-70% не платят в полном объеме налоги. Это факт. Достаточно посмотреть потребительские расходы, сумму официально выплаченных зарплат, составить пропорцию – не нужно проводить какие-либо глубокие исследования" , - заявил высокопоставленный чиновник.

Впоследствии заявление Шурмы прокомментировала замглавы НБУ Екатерина Рожкова. Она заявила, что в целом банковская и платежная система готовы к отказу от наличных денег. Однако к этому не готовы сами украинцы.

"Я не знаю ни одной страны в мире, которая полностью отказалась бы от наличности. И более того, даже в суперразвитых европейских странах сохраняется определенный объем наличных денег в обращении. И я знаю даже негативные практики, когда этот объем наличных денег сокращался до минимальных уровней, населению это не нравилось" , — заявила она.

Ростислав Шурма и ранее выступал за ограничение наличных расчетов. В частности, обсуждая свою концепцию антикоррупционной налоговой реформы (известную как "10-10-10"), он не исключал введения налога на наличные расчеты, или же запрет покупать за наличные деньги подакцизные товары.