ЕС выделяет Украине на медицину более 4,6 миллионов евро

Евросоюз выделяет Украине более 4,6 млн. евро на проекты в сфере здравоохранения в рамках программы EU4Health, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Так, за год Министерство здравоохранения подало заявки на участие в девяти проектах. Европейская комиссия одобрила участие Украины в них и подтвердила более 4,6 миллионов евро общего финансирования на их реализацию.

В частности, речь идет о таких проектах: профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и диабета; профилактика и мониторинг онкологических и других неинфекционных заболеваний; усиление инфекционного контроля в больницах и среди медицинских работников; улучшение диагностики редких заболеваний и обмен опытом в лечении между странами ЕС.

Также среди проектов – обучение специалистов по контролю за (соответствием – ред.) лекарственных средств и медицинских изделий стандартам ЕС, а также новейшим методам лечения и оценки медицинских технологий; внедрение европейской системы оценки безопасности крови, тканей и клеток человека; интеграция украинской системы электронного здоровья в единую электронную систему здравоохранения ЕС; взаимодействие между странами ЕС для совместного формирования приоритетов, целей и мер по улучшению глобального здоровья граждан ЕС; усиление системы реагирования на трансграничные угрозы и эпиднадзора за ними.

В настоящее время идет подготовка к подписанию грантовых соглашений между странами-участницами и Европейской комиссией, старт проектов запланирован на конец 2023 - начало 2024 года, а средняя продолжительность реализации этих проектов - два-четыре года.

От Украины пять проектов будет реализовывать Центр общественного здоровья Минздрава Украины, еще четыре – Охматдет, Украинский центр трансплант-координации, ГП "Электронное здоровье" и Государственный экспертный центр Минздрава Украины.

Кроме грантов совместного действия, реализуемых правительствами стран ЕС, в рамках программы EU4Health финансирование на реализацию инициатив могут получить также неправительственные организации и бизнес.

Так, в рамках рабочей программы EU4Health-2023 объявлено 12 открытых конкурсов на финансирование инициатив и программ по направлениям: равный доступ к медицинской помощи, ментальное здоровье, неинфекционные заболевания, онкология, медицинское оборудование.

Общий бюджет открытых конкурсов составляет около 20 миллионов евро. Податься на них могут научные и учебные заведения, научно-исследовательские институты, больницы, частные медицинские учреждения, общественные и пациентские организации. Дедлайн подачи заявок – 17 октября 2023 года.

Программа EU4Health создана странами-членами ЕС для ежегодного финансирования ряда приоритетных направлений в здравоохранении ЕС и странах-участницах и продлится с 2021 по 2027 год.