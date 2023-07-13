ВСУ уже получили кассетные боеприпасы, оккупанты напуганы — генерал

Командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский в комментарии журналистам CNN заявил, что сегодня, 13 июля, украинские военные получили кассетные боеприпасы, которые неделю назад согласился передать Украине Вашингтон, сообщает Лига.net.

"Мы только что получили их, но еще не использовали" , – сказал он.

По словам Тарнавского, российские оккупанты боятся кассетных боеприпасов, и понимают, что с этим видом оружия "Силы обороны будут иметь преимущество на поле боя".

Он подчеркнул, что захватчики "не идут на территории, на которых гипотетически можно использовать эти снаряды".

Генерал добавил, что только высшее руководство будет решать, где именно и на каких участках фронта можно будет использовать кассетные боеприпасы.