Спрос на нефть, уголь и газ в мире достиг своего пика, - Bloomberg

Рост возобновляемых источников энергии снижает мировые цены на электроэнергию. Ископаемое топливо больше не является экономичным, и его использование достигло своего пика. Об этом, со ссылкой на Bloomberg, сообщает РБК-Украина.

От Китая до Европы мощности солнечной, аккумуляторной и ветровой энергии растут, говорится в отчете Rocky Mountain Institute (RMI) и Bezos Earth Fund. Это означает, что спрос на газ, нефть и уголь, связанный с производством электроэнергии, резко снизится, что является важным шагом на пути к сокращению выбросов, связанных с изменением климата.

"Спрос на ископаемое топливо в системе электроснабжения, в частности, явно достиг пика в 2022 году" , - сказал журналистам Кингсмилл Бонд, старший директор RMI.

В дальнейшем "спросу на ископаемое топливо очень трудно вырасти с этих уровней просто из-за скорости, с которой растут эти альтернативные технологии".

Сдвиг происходит по мере того, как правительства и отрасли восстанавливают свою энергетическую инфраструктуру после нехватки поставок и резкого роста цен после вторжения России в Украину. Высокие темпы развертывания также приводят к снижению цен на возобновляемые источники энергии, что делает более дорогие углеводороды неконкурентоспособными.

Зеленая энергетика

По прогнозам RMI, к 2030 году солнечные панели и ветряные турбины будут обеспечивать более трети мировой электроэнергии по сравнению с примерно 12% сегодня. Эти источники должны производить до 14 000 тераватт-часов, обогнав ископаемое топливо.

В то время как Китай и Европа лидируют в росте чистой энергии, развертывание достигает других частей земного шара. В отчете говорится, что Намибия, Нидерланды, Палестина, Иордания и Чили увеличили солнечную и ветровую генерацию достаточными темпами в течение пяти лет.

По данным BloombergNEF, возобновляемые источники энергии уже считаются более дешевой формой электроэнергии, и их стоимость резко упала за последнее десятилетие. Данные показывают, что в период с 2012 по 2022 год затраты на солнечную энергию и батареи снизились на 80%, на морскую ветроэнергетику - на 73%, а на наземную - на 57%.

По данным RMI, растущая адаптация чистых технологий к 2030 году уменьшит их цены вдвое - до 20 долларов за мегаватт-час для солнечной энергии с 40 с лишним долларов в настоящее время. Перемещение капитала из ископаемого топлива также должно увеличить инвестиции в низкоуглеродные формы энергии.

"Изменения происходят быстрее, чем мы думаем , - заявила автор Парижского соглашения по климату Кристиана Фигерес, - Утроение возобновляемых источников энергии к 2030 году не гарантировано, но сегодня более вероятно, чем когда-либо, из-за экспоненциальных тенденций, которые мы наблюдаем".

Напомним, по данным Международного энергетического агентства, рост мирового спроса на нефть замедлится в течение следующих нескольких лет, поскольку высокие цены и вторжение России в Украину ускорят переход от ископаемого топлива. Пик будет достигнут до 2030 года