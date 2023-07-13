Российским госслужащим запретили пользоваться iPhone – росСМИ

Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг РФ) приняло решение запретить сотрудникам использовать смартфоны iPhone для рабочей переписки. Такую информацию, обнародовало издание "Ведомости", сообщает Лига.net.

Согласно решению, с 17 июля 2023 г. сотрудникам будет запрещено использовать iPhone для служебных целей. Василий Осьмаков, первый замглавы Минпромторга РФ, подтвердил эту инициативу.

"Да, был приказ... Формулировка в нем такова: для служебных целей" , – заявил российский чиновник.

Государственные корпорации РФ официально вводят запрет на использование iPhone для служебных целей. Такое сообщение было опубликовано в Telegram канале Mash. Сотрудники государственных структур выступают против такого запрета по технике американской компании Apple.

В посте был размещен один из документов, касающийся работников государственной корпорации "Швабе", специализирующейся на производстве высокотехнологичных оптико-электронных систем для армии РФ и гражданских структур.

Заместитель генерального директора по безопасности обращает внимание на приказ первого замминистра промышленности. Он призывает немедленно избавиться от всех американских устройств. По данным Mash, вся эта кампания является следствием публикации информации о взломе и прослушивании американским ЦРУ iPhone российских дипломатов, работавших в США, Европе, Китае, Сирии и Израиле.