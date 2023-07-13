Германия доставила в Украину новую партию военной помощи

Германия доставила в Украину новую партию военной помощи
Фото: Pixabay

Правительство Германии передало Украине новую партию военной помощи, в которую вошла техника для ЗРК IRIS-T SLM, новые установки Gepard, боеприпасы и другое оборудование, сообщает Европейская правда.

Об этом свидетельствуют обновленные данные немецкого правительства.

В новую партию помощи, которую уже доставили в Украину, вошли:

  • 6 установок Gepard
  • 3230 снарядов калибра 155-мм
  • 1184 дымовых боеприпаса калибра 155-мм
  • мост для мостоукладчика Biber
  • мостоукладчик Biber
  • 5 защищенных автомобилей для защиты границ
  • 10 лазерных целеуказателей для IRIS-T SLM
  • седельный тягач 8x8 HX81
  • четыре полуприцепа
  • 24 192 боеприпаса калибра 40 мм
  • два комплекта запчастей для дронов Vector
  • 10 станций управления огнем для ЗРК IRIS-T SLM

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