Германия доставила в Украину новую партию военной помощи
Правительство Германии передало Украине новую партию военной помощи, в которую вошла техника для ЗРК IRIS-T SLM, новые установки Gepard, боеприпасы и другое оборудование, сообщает Европейская правда.
Об этом свидетельствуют обновленные данные немецкого правительства.
В новую партию помощи, которую уже доставили в Украину, вошли:
- 6 установок Gepard
- 3230 снарядов калибра 155-мм
- 1184 дымовых боеприпаса калибра 155-мм
- мост для мостоукладчика Biber
- мостоукладчик Biber
- 5 защищенных автомобилей для защиты границ
- 10 лазерных целеуказателей для IRIS-T SLM
- седельный тягач 8x8 HX81
- четыре полуприцепа
- 24 192 боеприпаса калибра 40 мм
- два комплекта запчастей для дронов Vector
- 10 станций управления огнем для ЗРК IRIS-T SLM