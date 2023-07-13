НАБУ объявило в розыск депутата Киевсовета Владислава Трубицина

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск депутата Киевского городского совета Владислава Трубицына. Его обвиняют в получении взятки в размере 1,39 млн гривен, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает НАБУ.

"НАБУ разыскивает депутата Киевсовета, обвиняемого в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере" , - говорится в сообщении.

Дело Трубицина

В начале февраля 2022 года правоохранители задержали Трубицина и еще пять человек во время получения взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, фигуранты принимали взятки за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек передвижной торговли в районах Киева. За свои "услуги" они просили почти 1,4 млн гривен за год.

Следствие считает, что кроме Трубицына к схеме были привлечены помощник депутата, директор коммунального предприятия, заместители директоров двух КП и приближенное к депутату лицо.

После этого Высший антикоррупционный суд взял Трубицина под стражу с возможностью выйти под залог в 14,8 млн гривен. Также меры предосторожности избрали еще четырем участникам схемы.