Столтенберг: НАТО разработало планы по обороне в случае нападения России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс разработал планы по обороне в случае нападения России. Описание плана заняло 4400 страниц, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает BILD.
По словам Столтенберга, наработанный документ является "самым большим оборонным планом после окончания Холодной войны". В ней выделено несколько основных пунктов.
В частности, верховный главнокомандующий НАТО в Европе в случае угрозы сможет принимать часть решений без консультаций со структурами альянса. Кроме того, в Европе будут увеличены силы повышенной боевой готовности до 300 тысяч солдат и офицеров.
Также страны "восточного фланга" поддержат боевые группы союзников по Альянсу:
- немецкие солдаты защитят Литву;
- канадские – Латвию;
- британцы – Эстонию;
- американцы – Польшу.
Столтенберг рассказал, что сейчас обсуждается создание второго штаба сухопутных сил НАТО в Висбадене. Заметим, что первая находится в Измире, Турция. А вот самым важным логистическим узлом будет Германия.
Также будут приняты дополнительные меры по обеспечению защиты трубопроводов и других коммуникаций от возможных российских диверсий.
В плане указано, что инвестиции членов альянса в оборону должны составлять не менее 2% ВВП страны.
Для защиты НАТО займется расширением подразделений с тяжелым вооружением, способных выдержать упорные бои, а также усилит системы ПВО, увеличит запасы дальнобойной артиллерии и ракет.
Результаты саммита НАТО
В течение двух дней с 11 по 12 июля в Вильнюсе проходил саммит стран НАТО. Одной из главных тем стала именно Украина. Вчера страны-члены Североатлантического Альянса согласовали совместное коммюнике, которое должно приблизить интеграцию Украины. Речь идет о:
- многолетней программе помощи Украине;
- создание органа Совет Украина – НАТО;
- отмена требования по выполнению ПДЧ.
Также сегодня лидеры стран "Большой семерки" согласовали новую декларацию по гарантиям безопасности для Украины. G7 обещает долгосрочно поддерживать нашу страну в области безопасности и экономической сферы.