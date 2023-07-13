Пристайко раскритиковал слова Зеленского о благодарности Уоллесу каждое утро
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко назвал "нездоровым сарказмом" слова президента Владимира Зеленского о том, что он может благодарить за военную помощь министра обороны Британии Бена Уоллеса хоть каждое утро, сообщает Украинская правда.
Об этом сказал Пристайко сказал в комментарии Sky News.
"Я думаю, он ответил немного с сарказмом... когда президент Зеленский сказал, что каждое утро он будет просыпаться и звонить Бену Уоллесу, чтобы поблагодарить его... Я не думаю, что этот сарказм − это здоровый сарказм".
В то же время Пристайко добавил, что Украине не стоит показывать России, что между ней и партнерами могут быть какие-то недоразумения − враг должен знать, что Украина и партнеры работают вместе.
Он также отметил, что если что-то случится, то "Бен может позвонить мне и рассказать все, что он хочет".
Пристайко также подчеркнул, что Украина не ждет, что кто-то будет воевать за нее, а просит только снаряжение.
Предыстория:
- Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Украину выражать больше благодарности партнерам за оказанную военную поддержку вместо того, чтобы постоянно ставить требования по разблокированию новых видов вооружений.
- Когда президента Зеленского попросили прокомментировать это заявление, он заверил, что Украина очень благодарна Британии и ее народу за поддержку. Но также добавил, что "можем утром просыпаться и благодарить министра лично".