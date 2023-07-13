Киевсовет переименовал еще 14 городских объектов в столице: список
Киевсовет переименовал еще 14 городских объектов в столице, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает сайт горсовета по итогам голосования 13 июля.
Прямая речь секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко:
"Россия десятилетиями навязывала свои нарративы, которые влияли на искажение нашего национального сознания. Сейчас совместными усилиями вместе с жителями столицы проводим комплексный процесс дерусификации в столице. В многовековом Киеве не должно остаться наименований, связанных со страной-агрессором, ее советским и имперским прошлым".
В частности, в столице переименовали:
Дарницкий район:
- сквер Трудовой Славы на сквер имени Павла Горянского;
- улицу Челюскинцев на улицу Героев Змеиного;
- переулок Крылова 1-ый на переулок Бахмутский;
- переулок Крылова 2-ой на переулок Шмелиный;
- переулок Крылова 3-ий на переулок Щучий.
Шевченковский район:
- парк им. А. С. Пушкина на парк имени Ивана Багряного;
- сквер им. Валерия Чкалова на сквер Литературный.
Деснянский район:
- переулок Ватутинский на переулок Зазимский;
- улицу Маяковского на улицу Тараса Коваля;
- улицу Теодора Драйзера на улицу Рональда Рейгана.
Днепровский район:
- улицу Майскую на улицу Качиную;
- улицу Минина на улицу Александра Лазаревского;
- улицу Пожарского на улицу Дмитрия Багалия.
Оболонский район:
- улицу Совхозную на улицу Дунайскую.