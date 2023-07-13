Киевсовет переименовал еще 14 городских объектов в столице: список

Киевсовет переименовал еще 14 городских объектов в столице: список
Фото: Facebook

Киевсовет переименовал еще 14 городских объектов в столице, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает сайт горсовета по итогам голосования 13 июля.

Прямая речь секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко:

"Россия десятилетиями навязывала свои нарративы, которые влияли на искажение нашего национального сознания. Сейчас совместными усилиями вместе с жителями столицы проводим комплексный процесс дерусификации в столице. В многовековом Киеве не должно остаться наименований, связанных со страной-агрессором, ее советским и имперским прошлым".

В частности, в столице переименовали:

Дарницкий район:

  • сквер Трудовой Славы на сквер имени Павла Горянского;
  • улицу Челюскинцев на улицу Героев Змеиного;
  • переулок Крылова 1-ый на переулок Бахмутский;
  • переулок Крылова 2-ой на переулок Шмелиный;
  • переулок Крылова 3-ий на переулок Щучий.

Шевченковский район:

  • парк им. А. С. Пушкина на парк имени Ивана Багряного;
  • сквер им. Валерия Чкалова на сквер Литературный.

Деснянский район:

  • переулок Ватутинский на переулок Зазимский;
  • улицу Маяковского на улицу Тараса Коваля;
  • улицу Теодора Драйзера на улицу Рональда Рейгана.

Днепровский район:

  • улицу Майскую на улицу Качиную;
  • улицу Минина на улицу Александра Лазаревского;
  • улицу Пожарского на улицу Дмитрия Багалия.

Оболонский район:

  • улицу Совхозную на улицу Дунайскую.

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