Оружия на 1.5 млрд евро: Резников подвел итоги саммита НАТО

Украина на саммите НАТО в Вильнюсе достигла договоренностей о предоставлении новых пакетов военной помощи с разными странами на общую сумму свыше 1,5 млрд евро, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

По его словам, можно назвать как минимум семь пакетов военной помощи:

Германия: новый пакет на €700 млн включает 25 танков Leopard 1A5, 40 БМП Marder 1A3, 2 ЗРК Patriot, 5 ЗРК Bergepanzer 2, 20 000 155-мм артиллерийских снарядов, 5 000 дымовых снарядов;

Австралия: новый оборонный пакет включает 30 БТР Bushmaster;

Норвегия: 1000 микродронов Black Hornet, пакет поддержки NASAMS (2 дополнительных центра управления огнем, две пусковые установки и запасные части); Увеличение размера бюджета военной помощи Украине с $240 до $930 млн; есть договоренности об усилении ПВО и артиллерийского потенциала;

Великобритания: более 70 боевых машин, тысячи боеприпасов для танков, пакет военной помощи на $64,7 млн на ремонт техники;

Франция: ракеты SCALP и дополнительное инженерное оборудование для разминирования;

Нидерланды: договоренность о начале обучения пилотов в августе, вклад в усиление украинского потенциала ПВО и артиллерии;

Канада: $410 млн на финансирование и проекты для поддержки Украины и укрепления трансатлантической безопасности; усиление ВСУ бронетехникой.

Как сообщалось, 11 июля в Вильнюсе подписано соглашение о создании коалиции по обучению украинских пилотов на многоцелевых истребителях F-16.