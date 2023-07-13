СБУ сообщила митрополиту Павлу о новом подозрении: его могут арестовать

Служба безопасности Украины разоблачила новые факты противоправной деятельности митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Павла (Петра Лебедя). Теперь его могут поместить под стражу, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что за день до оглашения митрополиту Павлу первого подозрения от СБУ он дал видео-интервью одному из украинских медиа. В нем он отрицал существование Украины как суверенного государства.

Кроме того, он назвал российскую вооруженную агрессию против Украины "гражданским конфликтом", который продолжается с 2014 года.

Инициированная СБУ судебная лингвистическая экспертиза подтвердила эти факты преступных действий клирика.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили митрополиту о новом подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений совершено должностным лицом повторно);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины за совершенное должностным лицом повторно).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступлений.

Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что этому предшествовало

Митрополит Павел в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев. В частности, он унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним.

Петр Лебедь даже делал заявления, которые оправдывают или отрицают российскую агрессию.

1 апреля митрополиту Павлу вручили сообщение о подозрении. В тот же день суд назначил ему домашний арест на 60 суток. В конце мая меру пресечения продлили еще на месяц.