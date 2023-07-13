Горсовет: В Киеве запретили включать русские песни в публичных местах

Горсовет: В Киеве запретили включать русские песни в публичных местах
Фото: Рixabay

Депутаты Киевсовета запретили публично использовать русскоязычный культурный продукт на территории города − речь идет о песнях, концертах, театральных представлениях, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает сайт горсовета по результатам голосования 13 июля.

Прямая речь депутата, главы постоянной комиссии по вопросам образования и науки Вадима Васильчука:

"Необходимо окончательно раз и навсегда ограничить русскоязычный культурный продукт на территории столицы Украины.
Фактически предусмотрено запретить публичное освещение и демонстрацию русскоязычных товаров и услуг, созданных в процессе осуществления деятельности в сфере культуры".

Он уточнил, что речь идет о:

  • книгах,
  • художественных альбомах,
  • аудиовизуальных произведениях,
  • музыкальных звукозаписях,
  • изделиях художественных промыслов,
  • театральных и цирковых представлениях,
  • концертах,
  • культурно-образовательных услугах.

Васильчук добавил, что кроме этого, мораторий распространяется и на объекты материальной и духовной культуры, имеющие художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежащие сохранению, воспроизведению и охране в соответствии с законодательством Украины.

Такое решение поддержал 71 депутат.

В то же время Киевсовет не сообщил, каким образом будут следить за соблюдением нового ограничения и какое наказание предусмотрено за нарушение решения горсовета.

Новости

Популярные темы форума

analytics