Байден: Я не думаю, что война может длиться годами

Президент США Джозеф Байден надеется, что война в Украине – не на годы, потому что ресурсы ограничены и президент РФ Владимир Путин поймет, что это не в интересах России, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил Джо Байден на пресс-конференции в Хельсинки.

"Я не думаю, что война (России с Украиной – ред.) может длиться годами, по двум причинам. Номер один: я не думаю, что Россия может поддерживать войну вечно, прежде всего учитывая ресурсы и потенциал. Номер два: я думаю, что сложатся обстоятельства, при которых в конце концов президент Путин решит, что это не в интересах России – экономически, политически и в других – продолжать эту войну".

Американский лидер признался, что не может предсказать, как закончится война.

"Моя надежда и мои надежды: вы увидите, что Украина достигнет существенного прогресса в наступлении" , – сказал он и добавил, что со временем это создаст возможность урегулирования путем переговоров.

Байден также заявил, что Путин уже проиграл войну.

"Нет никакой возможности, чтобы он выиграл войну в Украине. Он уже проиграл эту войну" , – сказал президент США.

12 июля, выступая в Литве, Байден заявил, что Путин ошибся, начав вторжение в Украину, и пообещал, что поддержка Украины не пошатнется.

Байден также подтвердил, что размышляет над решением предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS.