Шуляк: Украина расторгла соглашение о совместном контроле на границе с Россией

Верховная рада денонсировала соглашение о сотрудничестве в ходе совместного контроля на российско-украинской границе, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщилаа глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

"Народные депутаты прекратили действие соглашения между Кабинетом министров и правительством РФ, которое определяло основы сотрудничества во время осуществления совместного контроля, связанного с пересечением украинско-российской государственной границы лицами, транспортными средствами, а также с перемещением через него товаров. Соответствующий контроль осуществлялся с 20212" , - отметила Шуляк.

Она подчеркнула, что этот процедурный шаг является логическим продолжением процесса расторжения любых соглашений и договоров с врагом, даже если они остались только на бумаге.