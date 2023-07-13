Стефанишина объяснила резкое заявление Зеленского перед саммитом НАТО

Президент Владимир Зеленский раскритиковал НАТО перед саммитом в Вильнюсе, поскольку были попытки размыть формулировку об Украине в итоговом заявлении, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной в эфире телемарафона.

Министр напомнила, что все решения в НАТО принимаются консенсусом. Поэтому обычно дискуссии не поднимаются выше уровня послов - они согласовывают все и находят компромиссные решения. Но в вопросе Украины такого консенсуса не было до уровня дискуссии лидеров стран.

Стефанишина отметила, что Зеленский проводил переговоры с лидерами Бухарестской девятки (Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия), президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Уже менее чем за сутки до начала саммита мы начали получать сигналы, что есть попытки размыть формулировки с тем, чтобы возможно использовать это в будущем. Мы в Украине восприняли это как не веру в победу, потому резко отреагировали" , - рассказала она.

По словам Стефанишиной, уже во время саммита прошли переговоры и наши чиновники увидели коммюнике, в котором содержались позиция по приглашению Украины, признание прогресса в реформах, создание Совета Украина-НАТО и подтверждение членства нашей страны в Альянсе в будущем.

Резкая реакция Зеленского

Напомним, во вторник, 11 июля, президент Владимир Зеленский выступил с резкой критикой в адрес НАТО. Он рассказал, что в итоговом заявлении нет никаких временных рамок для приглашения и членства Украины в Альянсе. По его словам, это было беспрецедентно и абсурдно.

Глава государства подчеркивал, что такая позиция Альянса свидетельствует об отсутствии готовности пригласить Украину в НАТО.