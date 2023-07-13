Байден: Украина станет членом НАТО, но не во время войны

Президент США Джо Байден подтвердил, что не считает возможным присоединение Украины к НАТО во время войны, сообщает Европейская правда.

Об этом Байден заявил на пресс-конференции в Хельсинки в четверг.

"Никто не может присоединиться к НАТО в то время, как война продолжается, где страны НАТО подвергаются нападению, потому что это гарантирует, что мы – в состоянии войны, что мы в состоянии Третьей мировой войны", – сказал Байден.

Он также дал понять, что сейчас стоит вопрос не о том, станет ли Украина членом НАТО, а о том, когда это произойдет.

"Поэтому это не о том, должны они присоединиться или нет. Это о том, когда они могут присоединиться. И они присоединятся к НАТО", – сказал президент США .

Байден также заявил, что президент Путин может остановить войну "хоть завтра".

"Путин уже проиграл войну. У Путина есть настоящая проблема: как ему отсюда выбраться, что ему делать? Он может закончить войну завтра, он может просто сказать: я выхожу... Для него нет возможности выиграть войну в Украине", – заявил президент США.

Байден также считает, что война в Украине не продлится годами, поскольку президент РФ Владимир Путин со временем примет решение, что это не в интересах России.

Накануне в Вильнюсе Байден сказал украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что с нетерпением ждет дня официального вступления Украины в НАТО.