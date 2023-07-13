Шмыгаль: ЕС выделит на восстановление Украины более 400 млн евро
Европейский Союз выделит на восстановление Украины более 400 млн евро, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Европейский инвестиционній банк и государства-члены ЕС выделяют более € 400 миллионов на восстановление Украины. Это поможет финансировать самые срочные для украинцев проекты реконструкции, в том числе критической инфраструктуры", — написал он.
Шмыгаль также поблагодарил партнеров за "быструю и своевременную помощь".
Как сообщалось, 19 июня Украина получила от Всемирного банка 63 млн евро, которые пошли на зарплаты бюджетникам.