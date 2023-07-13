Маляр: Защитники продвинулись на юг от Бахмута, закрепляются на новых рубежах

К югу от Бахмута украинские защитники продвинулись, к северу – не дали российским захватчикам вернуть утраченные позиции, на Мелитопольском и Бердянском направлениях закрепляются на достигнутых рубежах, сообщает Украинская правда.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, которая подытожила 505 день полномасштабной войны.

"ВОСТОК. Сегодня, как и вчера, на Востоке горячо.

Враг продолжал атаковать на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Наши защитники всеми силами сдерживали врага и им это удалось. Сейчас продолжаются тяжелые бои.

На южном фланге Бахмутского направления, как и вчера, есть продвижение с боями и мощным вражеским сопротивлением.

На северном фланге враг атаковал, пытаясь вернуть утраченные позиции. Но безуспешно.

ЮГ. На Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжается наступательная операция.

На направлениях Новоданиловка, Балка Широкая; Малая Токмачка, Новопокровка наши войска имели успех и сейчас закрепляются на достигнутых рубежах".

Маляр добавила, что враг сейчас перемещает подразделения и применяет все имеющиеся резервы.

Благодаря тому, что украинские бойцы ежедневно уничтожают вражеские склады техники, количество вражеских обстрелов несколько снизилось, отметила Маляр по поводу ситуации на юге.