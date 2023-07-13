Воздушные силы: В восточных областях Украины ракетная опасность
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о ракетной опасности в ряде областей Украины ближе к полуночи 13 июля, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, Карта воздушных тревог.
"Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!".
По состоянию на 23:36, когда Воздушные силы сделали предупреждение, воздушная тревога объявлена в восточных областях: Днепропетровская, Полтавская, Запорожская, Донецкая, Харьковская, Черниговская, Сумская.