Байден разрешил Пентагону направить в Европу до 3 тысяч резервистов — CNN

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден уполномочил Пентагон отправить до 3 тысяч военнослужащих резервных сил в Европу на фоне продолжающейся войны РФ против Украины, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Согласно новому разрешению американские резервисты станут частью операции "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve), что является ротационным развертыванием, укрепляющим восточный фланг НАТО, сообщает CNN.

Что это дает Минобороны США

"Атлантическая решимость" новым указом определяется как операция на случай непредвиденных обстоятельств. Она дает резервистам те же преимущества, что и военнослужащим, находящимся на действительной службе.

Как отметил директор по операциям Объединенного штаба генерал-лейтенант Дуглас Симс на брифинге, такое новое обозначение "приносит пользу военнослужащим и семьям за счет увеличения полномочий, прав и доступа к силам и личному составу резерва".

Также это дает Пентагону дополнительную возможность направить больше сил и средств для оказания помощи Европейскому командованию США. При этом представитель Минобороны США обратил внимание, что может потребоваться около полугода, чтобы отправить этих резервистов на театр военных действий из-за необходимости предварительного уведомления.

Скорее всего, добавленные войска будут работать в сфере логистики и обеспечения, или в таких областях медицины, как стоматология и здравоохранение.

Присутствие военных США в Европе

Американские силы развернуты в Европе с 2014 года в рамках программы "Атлантическая решимость" для работы с союзниками и партнерами в регионе.

В Европе ранее находилось более 100 тысяч военных ВС США, но после полномасштабного вторжения России в Украину в прошлом году это число выросло.

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что новое обозначение позволит Минобороны "обеспечивать лучшую системную поддержку и поддерживать наши силы".

Исполнительный указ, утверждающий мобилизацию дополнительных сил, дает чиновникам возможность призвать войска для поддержки "Атлантической решимости", добавил он.