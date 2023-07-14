В ISW рассказали, на каких направлениях ВСУ достигли успехов в контрнаступлении
По состоянию на 13 июля, по данным Института изучения войны (ISW) украинские защитники вели контраступление по меньшей мере на трех участках фронта и достигли успеха на некоторых направлениях, сообщает Украинская правда.
Об этом говорится в отчете ISW.
Украинские войска продолжали контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта 13 июля и достигли успехов на некоторых направлениях, в частности на западе Запорожской области, и продвинулись вперед вокруг Бахмута.
Аналитики обращают внимание на то, что бывший командующий 58-й общевойсковой армии генерал-майор Иван Попов заявил в утечке аудиозаписи, что министр обороны России Сергей Шойгу уволил его за то, что он постоянно выражал высшему командованию недовольство проблемами на западном фронте в Запорожской области.
ISW ранее отмечал, что Путин игнорировал жалобы российских официальных лиц, выступавших от имени российских военнослужащих - вероятно, чтобы дистанцироваться от российских военных неудач.
Также ISW уже оценивал, что публичные разногласия между российскими войсками в Украине относительно снабжения и боевых задач, а также очевидная необходимость Министерства обороны России вести переговоры с подчиненными командирами по этим вопросам свидетельствуют о наличии серьезных проблем в системе подчинения.
Отсутствие резервов у России, вероятно, не позволило Герасимову серьезно рассмотреть обращение Попова, а увольнение Попова еще раз продемонстрировало, что российские войска не способны проводить ротацию сил.
Эксперты также отмечают, что министр иностранных дел России Сергей Лавров повторил шаблонную российскую риторику, направленную на сдерживание западной помощи Украине в сфере безопасности после саммита НАТО. Он заявил, что Россия признает появление F-16 в Украине ядерной угрозой, поскольку F-16 технически способны нести ядерные боеголовки.
ISW оценивает, что Кремль регулярно усиливает информационные операции о ядерной эскалации с Западом из-за войны в Украине или о готовности России к переговорам, пытаясь ослабить поддержку Украины со стороны Запада.
Ключевые выводы ISW за 13 июля:
- Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов заявил в утечке аудиозаписи, что министр обороны России Сергей Шойгу уволил его за то, что он постоянно выражал высшему командованию недовольство проблемами на линии фронта в западной части Запорожской области.
- Попытка Попова напрямую обратиться к Путину за поддержкой и его неповиновение командованию Герасимова свидетельствуют о модели агрессивного поведения, сложившейся в российском командовании и российских войсках, воюющих в Украине.
- Отставка Попова из-за вопроса о потерях российских войск и жалобы на отсутствие ротации сил еще больше подтверждают оценку ISW, что российская оборона в Украине, скорее всего, является уязвимой.
- Украинские силы продолжали контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта 13 июля и достигли успехов на некоторых направлениях.
- По сообщениям, Кремль приказал задержать и отстранить от исполнения обязанностей 13 старших офицеров после вооруженного мятежа группы "Вагнера" 24 июня, что подтверждает предварительную оценку ISW о том, что Кремль, вероятно, намерен очистить Минобороны от лиц, которые считаются нелояльными.
- Российские войска провели серию ударов беспилотников "Шахид" по Украине 13 июля.
- Российские и украинские источники сообщают о позиционных боях под Кременной.
- Украинские силы провели наземные атаки и, по сообщениям, продвинулись вперед вокруг Бахмута.
- Украинские и российские войска продолжают наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк.
- Украинские силы сообщили о проведении ограниченных наступательных операций на западе Донецкой области и продолжении контрнаступательных операций на границе Донецкой и Запорожской областей.
- По состоянию на 13 июля украинские войска продолжали контрнаступательные операции и достигли определенных успехов на западе Запорожской области.
- Россия, возможно, не выполняет некоторые из своих обязательств перед Ираном в рамках двустороннего партнерства в сфере безопасности, несмотря на то, что российские военные продолжают полагаться на беспилотники иранского производства в Украине.