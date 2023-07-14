На ЗАЭС находятся около полутысячи оккупантов – ОВА
В военной администрации Запорожской области сообщают, что на ЗАЭС присутствуют около полутысячи оккупантов, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
"Около 500 военных, в том числе российских захватчиков, потому что там есть гражданские работники, находятся на самой станции. Мы не владеем информацией, какое они применяют вооружение, которым они минировали и минируют станцию", — сообщил он.
В ОВА отметили, что враг запугивает мирное население и второй год подряд своими действиями провоцирует возникновение техногенной катастрофы.
Также добавили, что все структуры региона готовы оперативно реагировать на чрезвычайную ситуацию, а население Запорожской области проинформировано о порядке действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации.