ВСУ отразили вражеские атаки возле Берховки и Первомайского — Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло около 30 боевых столкновений. Вооруженные силы успешно отразили атаки врага у Берховки на Бахмутском направлении и в районе Первомайского на Авдеевском направлении.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 14 июля.

Сегодня ночью враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БПЛА типа "Shahed". Информация о последствиях этой атаки уточняется.

Также враг нанес 52 авиационных удара и совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям защитников и населенным пунктам. Пострадали гражданские люди, среди которых есть дети, разрушения получили жилые дома и другая гражданская и административная инфраструктура.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник за прошедшие сутки нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Камень Черниговской области; Покровка, Рясное, Большая Писаревка Сумской области и Муравское, Олейниково, Резниково, Бологовка Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины крепко держат оборону. Противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Строевка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия восточнее Невской Луганской области и восточнее Тернов на Донетчине. Нанес авиационные удары в районах Невского и Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности Невское, Белогоровка на Луганщине и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника защитники отбили все вражеские атаки в районе Берховки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Васюкивка, Часов Яр, Александро-Шультино, Дилиевка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем артиллерии противника Силы обороны успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского. Враг нанес авиационный удар возле Авдеевки. Вместе с тем совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Бердичи, Степное и Авдеевка Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. Нанес авиационный удар возле Макаровки и осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Новоукраинка, Сторожево, Благодатное и Макаровка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Приютное, Ровнополь, Малая Токмачка, Орехов, Малокатериновка Запорожской области и Казацкое Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Орехов Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Антоновка, Чернобаевка, Кизомис Херсонской области и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 состава боеприпасов, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию электронной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы.