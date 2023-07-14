Данилов о критике Уоллеса: Это не его настоящая позиция

Секретарь СНБО Алексей Данилов отверг критику Украины со стороны британского министра обороны Бена Уоллеса, предположив, что тот оговорился из-за" избытка эмоций". Ранее британский чиновник заявлял, что Украине не помешает больше благодарить союзников за военную и другие виды помощи, сообщает Лига.net.

"Я бы не обращал особого внимания на то, что он сказал. Каждый может что-то сказать, когда он эмоционален, а потом пожалеть об этом… Я точно знаю, что это не его настоящая позиция" , – объяснил Данилов в интервью The Guardian.

Отмечается, что на интервью секретарь СНБО хотел отойти от спора, назвав слова Уоллеса "единичным необдуманным взрывом", а не якобы проникающим среди украинских союзников "признаком усталости".

Данилов подчеркнул, что Украина всегда была благодарна за поддержку Запада. "Мы хотели бы больше, но мы благодарны за то, что уже имеем" , – сказал он.

Секретарь СНБО в интервью "особо выделил" поддержку со стороны Британии, противопоставляя ее некоторым другим странам.

"Если бы все так помогали нам, как помогает нам Британия, у нас была бы совсем другая ситуация" , – сказал он. ﻿

Данилов отметил, что благодаря Великобритании, а также США, Украина смогла выдержать первый период войны.