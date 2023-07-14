Байден посоветовал Пригожину "следить за тем, что он ест"

Владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину следует "следить за своим меню" после неудачного переворота﻿ Об этом президент США Джо Байден сказал на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нийностьо в Хельсинки, пишет Алексей Шевнин, Деловая столица.

Американского лидера спросили, может ли попытка переворота, осуществленная Пригожиным 23-24 июня, вызвать новые радикальные меры против Украины со стороны президента страны-агрессора России Владимира Путина.

Он ответил, что ему ничего не известно о местонахождении главаря мятежников и его нынешних отношениях с Путиным. Глава Белого дома посоветовал Пригожину остерегаться возможного отравления.

"Если бы я был на его месте, я бы следил за тем, что я ем. Я бы следил за своим меню" , — сказал журналистам Байден.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал﻿, как встречался с террористами ЧВК "Вагнер" и напомнил, что юридически такой организации не существует.