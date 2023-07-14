Байден посоветовал Пригожину "следить за тем, что он ест"
Владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину следует "следить за своим меню" после неудачного переворота Об этом президент США Джо Байден сказал на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нийностьо в Хельсинки, пишет Алексей Шевнин, Деловая столица.
Американского лидера спросили, может ли попытка переворота, осуществленная Пригожиным 23-24 июня, вызвать новые радикальные меры против Украины со стороны президента страны-агрессора России Владимира Путина.
Он ответил, что ему ничего не известно о местонахождении главаря мятежников и его нынешних отношениях с Путиным. Глава Белого дома посоветовал Пригожину остерегаться возможного отравления.
"Если бы я был на его месте, я бы следил за тем, что я ем. Я бы следил за своим меню", — сказал журналистам Байден.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, как встречался с террористами ЧВК "Вагнер" и напомнил, что юридически такой организации не существует.